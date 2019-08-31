في سابقة خطيرة.. معاقبة صيدلية لانها تبيع الدواء بنصف ثمنه في هذه المحافظة(وثيقة)

2019/08/31 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان: يس عراق وجهت نقابة صيادلة العراق، عقوبة الإنذار الى صيدلية العطاء في ميسان لإنها تبيع الدواء ارخص من بقية الصيدليات بنصف القيمة وبشهادة أهالي ميسان.

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