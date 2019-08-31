2019/08/31 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت دراسات علمية كثيرة من تناول المشروبات الغازية، حيث أكدت الأبحاث أنها تلحق ضرراً كبيراً بصحة الإنسان وتضر الجهاز الهضمي للإنسان وغيرها من الأضرار الصحية، ولهذا لجأت شركات المياه الغازية إلى إنتاجالمشروبات الغازية الدايت، ولكن هل المياه الغازية الدايت لا تسبب أي ضرر لصحة الإنسان؟..هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير.أضرار المشروبات الغازية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أضرار المشروبات الغازية الدايت وكالة صدى الاعلام للانباء.

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