المالكي ينتظر التعيين في رئاسة الجمهورية: استجداء المناصب

2019/08/31 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أثار بيان رئيس ائتلاف #دولة_القانون #نوري_المالكي، بشأن انتظاره قرار تنصيبه نائباً لرئيس الجمهورية، حفيظة مراقبين وسياسيين عراقيين، كونها تدل على استجداء التعيين في المناصب الرفيعة، مع […]

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