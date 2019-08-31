2019/08/31 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح من الحشد الشعبي بشأن اعتقال منفذي عملية قتل ابو بكر السامرائي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/31 | 13:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من الحشد الشعبي بشأن اعتقال منفذي عملية قتل ابو بكر السامرائي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من الحشد الشعبي بشأن اعتقال منفذي عملية قتل ابو بكر السامرائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).