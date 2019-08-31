2019/08/31 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، توضيحا بشأن اعتقال منفذي عملية قتل الضابط أبو بكر السامرائي في قضاء القائم غربي الأنبار، مؤكدة أن خلية الصقور هي من قامت بعملية الاعتقال.وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “عملية إلقاء القبض على المجموعة الداعشية التي نفذت قتل الضابط ابو

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يصدر توضيحا بشأن اعتقال منفذي عملية قتل الضابط ابو بكر السامرائي وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يصدر توضيحا بشأن اعتقال منفذي عملية قتل الضابط ابو بكر السامرائي) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يصدر توضيحا بشأن اعتقال منفذي عملية قتل الضابط ابو بكر السامرائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).