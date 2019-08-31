2019/08/31 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط/ خطوة برس أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، القبض على مسافر عراقي محكوم غيابياً بقضايا نزاهة في منفذ زرباطية الحدودي.وقالت الهيئة في بيان حصلت عليه “خطوة برس”، إنه “تم القبض على مسافر عراقي مطلوب للقضاء ومحكوم عليه غيابيا (7سنوات) بقضايا نزاهةفي منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط”.وأضافت انه “تم ذلك استنادأ إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مسافر عراقي محكوم غيابياً بقضايا نزاهة في منفذ زرباطية الحدودي وكالة خطوة برس.

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