الحشد الشعبي يصدر توضحا بشأن اعتقال قاتلي أبو بكر السامرائي

2019/08/31 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصدرت هيئة الحشد الشعبي، السبت، توضيحا بشأن اعتقال منفذي عملية قتل الضابط أبو بكر السامرائي في قضاء القائم غربي الأنبار، مؤكدة أن خلية الصقور هي من قامت بعملية الاعتقال.وقالت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “عملية إلقاء القبض على المجموعة الداعشية التي نفذت قتل الضابط ابو بكر السامرائي تمت من قبل […]

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