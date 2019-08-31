المنافذ الحدودية: القبض على مسافر محكوم غيابٱ بقضايا نزاهةفي منفذ زرباطية الحدودي

2019/08/31 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، القبض على عراقي مطلوب للقضاء ومحكوم غيابيا في منفذ زرباطية الحدودي.

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