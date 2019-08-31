كرستيانو رونالدو يريد التخلص مع لعنة نابولي

2019/08/31 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لخوض مباراته الرسمية الثانية مع يوفنتوس في الموسم الجديد 2019-2020 عندما يحل نابولي ضيفاً على ملعب “أليانز ستاديوم” اليوم السبت لحساب الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي.وخاض رونالدو مباراة بارما الافتتاحية يوم السبت الماضي ولم يتمكن من هز شباك المرمى، حيث انتصر فريقه بهدف نظيف أحرزه المدافع المميز جورجيو

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