العراق يبدء بموسوم توديع الحر: انخفاض بدرجات الحرارة من هذا الاسبوع

2019/08/31 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنشرت هيئة الانواء الجوية، تقريرا بشان حالة الطقس للاسبوع الحالي، فيما توقعت انخفاض قليل بدرجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان تلقتا السومرية نيوز، نسخة منه ان “طقس اليوم السبت سيكون مشمس مع بعض الغيوم مع وانخفاض قليل في درجات الحرارة”، مبينة ان “هذا الطقس سيستمر بنفس الوتيرة لغاية يوم الثلاثاء المقبل”.

واضافت ان “طقس يوم الثلاثاء سيشهد انخفاضا بدرجات الحرارة”، مشيرة الى ان “طقس الاربعاء لن يطرأ عليه اي تغيير عن اليوم الذي سبقه”.

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