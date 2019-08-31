مصرع 24 شخصا جراء سقوط حافلة في نهر شمال غربي باكستان

2019/08/31 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..لقي 24 شخصا مصرعهم، اليوم السبت، جراء سقوط حافلة ركاب في نهر بمنطقة كوهستان بمقاطعة خيبر باختونخوا شمال غربي باكستان.ونقلت وكالة “شينخوا” عن ضابط شرطة المنطقة في كوهستان، راجا عبد الصبور قوله: إن الأشخاص الغارقين، وهم 15 رجلا و5 نساء و4 أطفال، كانوا أقارب في طريق عودتهم إلى ديارهم بعد حضور بعض المناسبات […]

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