2019/08/31 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور..مع بداية شهر الاحزان.. مرقد الامام الحسين (ع) يتشح بالسواد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/31 | 13:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور..مع بداية شهر الاحزان.. مرقد الامام الحسين (ع) يتشح بالسواد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور..مع بداية شهر الاحزان.. مرقد الامام الحسين (ع) يتشح بالسواد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).