السمنت العراقي يحقق اعلى انتاج في تاريخه لشهر تموز الماضي

2019/08/31 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت شركة السمنت العراقية، عن تحقيقها إنتاج وصل إلى 575 ألف طن وبقيمة مبيعات بلغت (15) مليار دينار لشهر تموز الماضي.

وقال مدير عام

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