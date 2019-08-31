2019/08/31 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيمت صلاة الجمعة في مصلى الامامين العسكريين بمنطقة الجمعيات وسط البصرة بإمامة الشيخ فائز المياحي.حيث دعا الشيخ المياحي الخطباء والمنبريين إلى بث الوعي الحسيني وتعريف المجتمع بأهداف نهضة الإمام الحسين عليه السلام وثورته التحررية.وأشار إلى بعض التوجيهات اللازمة لإحياء شهر محرم الحرام ليكون إحياء العزاء على أكمل وجه، وبما يرضي الله تعالى , …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطيب جمعة البصرة يستذكر عاشوراء الأليمة ويدعو الخطباء لبث الوعي والنهوض بالمجتمع النعيم نيوز.

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