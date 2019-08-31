جنيرال ایراني: لن ندع القرصنة البحرية ضدنا تمرّ بلا رد

2019/08/31 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

اكد قائد القوة البرية للجيش الايراني العميد كيومرث حيدري ان، القوات المسلحة الايرانية لن تدع القرصنة البحرية ضد ايران تمرّ بلا رد.

وقال

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