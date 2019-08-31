العيداني: احيينا مشروعاً ميتاً وننفذ مشاريع ستغير وجه البصرة

2019/08/31 | 13:18

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بغداد/ سومر نيوز

أعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، عن احياء مشروع كانت ميتاً لحوالي ست سنوات، مشيرا الى انه ينفذون مشار...

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