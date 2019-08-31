دولة القانون تهدد خمسة وزراء بالاستجواب برلمانياً وتسمي اربعة منهم

2019/08/31 | 13:18

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بغداد :سومر نيوز

اكد المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري، أن ائتلافه تقدم بمشروع قانون البنى الت...

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