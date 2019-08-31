2019/08/31 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريربدرجات حرارة تقترب من نصف درجات الغليان في محافظات الجنوب والوسط، لا يزال المرتفع الجوي يؤثر في البلاد ويفرض طقسًا مرهقًا، بانتظار "كتلة معتدلة" مع نهاية الأسبوع.

يستمر تأثير المرتفع الجوي بموجته الحارة في العراق بانتظار نزول كتلة معتدلة مع نهاية الأسبوع

تتصدر محافظة ذي قار، يوم السبت 31 آب/أغسطس، المدن والمناطق الأعلى حرارة بنحو 49 درجة مئوية، وفق ما يشير المتنبئ الجوي واثق السلامي، فيما تتراوح في بقية المناطق الجنوبية والعاصمة بغداد بين 45 – 48 درجة، مقابل 37 درجة في السليمانية ودهوك، كأدنى مستوى.

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كما تتحول الرياح كليًا إلى شمال غرب، خفيفة إلى معتدلة بسرعة تتراوح بين 10 - 20 كم في الساعة، تنشط على فترات إلى 40 كم، خاصةً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتنخفض معدلات الرطوبة.

ولاتزال المؤشرات على خرائط الطقس، وفق السلامي، تلمح إلى نزول كتلة معتدلة الحرارة، تبدأ من يوم 6 أيلول/سبتمبر، أول أيام الخريف مناخيًا، والتي تؤثر على الحوض شرق المتوسط والعراق وشمال الجزيرة العربية، وتسبب تراجع واضح للحرارة بحدود 5 - 6 درجات مئوية لتنتهي فترة الحر الشديد، فيما يتوقع أن تنتهي الموجة الحارة المرهقة، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، لتعود الأجواء الصيفية الاعتيادية.

حول الموسم المقبل، يشير السلامي إلى أن "طقس العراق سيتحول إلى ممطر في النصف الثاني من فصل الخريف، تزداد فيه الحالات المطرية تدريجيًا وقد تسبق ذلك حالات عدم استقرار جوي"، مؤكدًا أن "عنوان الموسم المقبل هو (الخريف الرعدي)، حيث يتوقع أن يكون ذو طابع رعدي وعلى فترات".

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