2019/08/31 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الديوانية عن قيام الأجهزة الأمنية بإجراءات أمنية احترازية في مختلف مناطق المحافظة لمنع استهداف المحافظة .وقال عضو اللجنة الأمنية فيصل النائلي للنعيم نيوز , إن ” الإجراءات الإحترازية التي تنفذ من الأجهزة الأمنية تتضمن نصب سيطرات مفاجئة مع إجراء التفتيش في المناطق مع تفعيل الجهد الاستخباري ” .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطة أمنية احترازية لمنع استهداف الديوانية النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطة أمنية احترازية لمنع استهداف الديوانية) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطة أمنية احترازية لمنع استهداف الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).