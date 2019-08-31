2019/08/31 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..مرقد الامام الحسين (ع) يتشح بالسواد مع بداية شهر الاحزان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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