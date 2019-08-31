2019/08/31 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. الكشف عن زيارة 3 نواب لاحد السجون للتحقق من اجراءت تخص قضية صالات القمار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. الكشف عن زيارة 3 نواب لاحد السجون للتحقق من اجراءت تخص قضية صالات القمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).