الانبار تتسلم سبعة زوارق متطورة لحماية المسطحات المائية من خطر تسلل “داعش”

2019/08/31 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مدير مركز الشرطة النهرية في قضاء الحبانية بمحافظة الانبار احمد عجيل الدليمي ، السبت، عن استلام سبعة زوراق نهرية متطورة لحماية المسطحات المائية في المحافظة.وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قيادة شرطة الانبار تسلم سبعة زوارق نهرية متطورة لتأمين المسطحات المائية من الانهر والبحيرات في المحافظة في خطوة تهدف الى تعزيز […]

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