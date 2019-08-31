محتجون يشعلون النار في مباني حكومية في اندونيسيا

2019/08/31 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى الهدوء، بعد أن أشعل متظاهرون في إقليم بابوا، الواقع في أقصى شرق البلاد، النار في مبانٍ حكومية.وتعصف الاضطرابات بالإقليم منذ أسبوعين بسبب ما يُنظر إليه على أنه تمييز عرقي.كما يطالب بعض المحتجين أيضاً بإجراء تصويت على الاستقلال، وهي خطوة استبعدها وزير الأمن.وقال ويدودو ليلة أول من

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