القبض على مسافر عراقي محكوم بقضايا نزاهة في زرباطية

2019/08/31 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن القاء القبض على مسافر عراقي محكوم غيابيا بقضايا نزاهة في منفذ زرباطية الحدودي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انها "تمكنت من إلقاء القبض على مسافر عراقي مطلوب للقضاء ومحكوم عليه غيابيا (7سنوات) بقضايا نزاهة في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط".

وأضافت انه "تم ذلك استنادا إلى كتاب مكتب جهاز المخابرات في المنفذ والذي بين ان مذكرة القبض بحق المسافر العراقي صادرة من رئاسة محكمة استئناف بغداد محكمة جنايات الرصافة المختصة وفق المادة (444) الحادي عشر من قانون العقوبات".

وأشارت الى انه "تم إحالة المتهم وفق محضر أصولي الى قاضي تحقيق بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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