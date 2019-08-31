أردوغان: تركيا لا تضمر أي أطماع في أراضي العراق وسوريا

2019/08/31 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، على هامش احتفالية بـ "عيد النصر"، أن بلاده لا تضمر أي أطماع في أي شبر من أراضي الدول الأخرى.

وأكد أردوغان أن "الهدف الوحيد لنضالنا في العراق وسوريا وشرق المتوسط وكافة أرجاء منطقتنا، هو الدفاع عن حقوق الجمهورية التركية إلى جانب ضمان أمن الشعوب الصديقة والشقيقة".

وأضاف: "لكننا في الوقت نفسه، لا نبدي أي تهاون حيال أطماع الآخرين في أراضينا، والأيادي التي تمتد إلى حقوقنا السيادية، والتهديدات إزاء استقلالنا ومستقبلنا".

ولفت أردوغان إلى أن الشعب التركي لن ينعم بالطمأنينة "ما دامت حياة ومنازل ملايين الناس خلف حدودنا في خطر".

وكان متظاهرون سوريون أحرقوا، أمس الجمعة، صورة أردوغان للتعبير عن رفضهم لموقف أنقرة تجاه التطورات على الحدود السورية التركية.

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