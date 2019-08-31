2019/08/31 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس السوداني السابق عمر البشير يقر امام المحكمة بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي .

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