إيران تتوقع مزيدا من الهجمات الاسرائيلية على العراق

2019/08/31 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يستبعد امام جمعة طهران المؤقت آية الله احمد خاتمي، ان تنفذ اسرائيل هجمات جديدة بالطائرات المسيرة تستهدف كل من لبنان والعراق.

واستنكر خاتمي في خطبة صلاة الجمعة ظهر اليوم ما اسماها “الاعتداءات الصهيونية” بالطائرات المسيرة على عدد من بلدان المنطقة.

وقال “رأينا هجمات الكيان الصهيوني بالطائرات المسيرة على لبنان والعراق، مما يبين الطبيعة العدوانية للكيان الصهيوني، وما دام هذا الكيان قائما فان هناك عدوانا ايضا”.

وتابع خاتمي بالقول “إذا الطريق الصحيح هو ما قاله الامام الخميني (يجب ازالة اسرائيل).

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