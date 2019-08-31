2019/08/31 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفل معسكر الإمام الحسين(ع) للحشد الشعبي، السبت، بتخرج الدورة الثانية لمقاتلي اللواء 18 في الحشد، فيما حملت الدورة اسم الإمام الحسين(ع) ولمدة 45 يوما .وقال قائد عمليات قاطع الانبار للحشد قاسم مصلح لاعلام الحشد واطلعت عليه وكالة صدى ” ان الدورة أُجرِيَت وفق معايير عسكرية عالية بإشراف معلمين من الكلية العسكرية “, مبينا ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معسكر الإمام الحسين (ع) يُخرّج الدورة الثانية وفق معايير عسكرية عالية لمقاتلي اللواء 18 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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