وزير الداخلية يوجه بنقل ذوي شهداء الشرطة الاتحادية إلى أماكن قريبة من سكناهم

2019/08/31 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، السبت، بنقل ذوي شهداء الشرطة الاتحادية إلى أماكن قريبة من سكناهم.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن إن “وزير الداخلية اصدر أمرا إلى قائد قوات الشرطة الاتحادية بنقل ذوي شهداء القيادة من الدرجة الاولى من منتسبي وزارة الداخلية إلى أماكن قريبة من محل سكناهم وكلا حسب […]

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