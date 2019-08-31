العراق يخسر دعوى قضائية بواشنطن لدفع تعويض بـ ( 140 ) مليون دولار

2019/08/31 | 13:32

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المستقلة / متابعة /- خسر العراق دعوى قضائية أقيمت ضده في الولايات المتحدة، قبل عشر سنوات واستمرت حتى حكم قاض أميركي مؤخرا لصالح المشتكي بتعويض يبلغ 140 مليون، دولار.

فقد فازت شركة “واي اوك” للتكنولوجيا التي قتل رئيسها التنفيذي في العراق في ظروف غامضة عام 2004 ، بحكم تعويضي قدره 140 مليون دولار من العراق لاسترداد نفقات مقاولة عسكرية “لم تتسلمها” .

وذكرت صحيفة “غلوب أند ميل” الامريكية في تقرير:” ان حكم القاضي رويس لامبيرث رئيس المحكمة الجزائية في واشنطن صدر بالتعويض بمبلغ 89 مليون دولار ، بالاضافة الى اتعاب المحاماة والفوائد في المعركة القانونية التي دامت عشر سنوات بين الشركة ومقرها بنسلفانيا ، و العراق “.

واوضح التقرير :” ان الرئيس التنفيذي للشركة ديل ستوفيل قتل في العراق في شهر كانون الاول من عام 2004 بعد ان شكا من ان شركته لم تتسلم مبلغ 20 مليون دولار كانت مستحقة لها نظير تجديد دبابات للجيش العراقي بعد الغزو عام 2003 “.

وتابع :” ان جماعة ارهابية في العراق اعلنت مسؤوليتها في حينها عن مقتل ستوفيل ، لكن الشهود الذي شهدوا في المحكمة ادعوا ان ستوفيل قتل بالفعل لتجنب دفع الاموال الى شركته “، مشيرا الى :” ان المحامين الذين مثلوا العراق في المحكمة و السفارة العراقية في واشنطن ، لم يردوا على المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الالكتروني لطلب التعليق على الحكم “.

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