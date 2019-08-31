الجواهري: العراق مقبل على الافلاس بسبب انبوب نفط كردستان

2019/08/31 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… رجح الخبير النفطي حمزة الجواهري، السبت، تسجيل الحكومة الاتحادية عجز في موازنة 2020 يصل الى 100 ترليون دينار بسبب السياسيات الاقتصادية، مبينا ان التقديرات تشير الى ان اكتمال خط نقل كردستان للنفط والذي ينقل نحو مليون و100 الف برميل يوميا ما سيجبر الحكومة على تخفيض الانتاج من الجنوب.وقال الجواهري في تصريح لـ/المعلومة/ ان […]

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