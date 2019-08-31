اصابة مواطنين اثنين بنزاع عشائري في البصرة

2019/08/31 | 13:34

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اصيب مواطنين اثنين بنزاع عشائري بمنطقة 7 نيسان في البصرة.

وافاد مراسنا ان"تبادل لاطلاق النار بين عشيرتين بمنطقة ٧ نيسان قرب

الحي العسكري بقضاء الزبير ، نجم عنه اصابة ٢ من المواطنين.

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