الحشد يوضح عملية اعتقال منفذي عملية قتل الضابط الشهيد ابو بكر السامرائي

2019/08/31 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر الحشد الشعبي توضيحا بشأن عملية اعتقال منفذي عملية قتل الضابط الشهيد ابو بكر السامرائي.واوضح بيان للحشد الشعبي ” أن عملية إلقاء القبض على المجموعة الداعشية التي نفذت قتل الضابط ابو بكر السامرائي تمت من قبل خلية الصقور البطلة التابعة لوزارة الداخلية، وتم العثور على رفات الشهيد بعملية كشف الدلالة التي قامت بها الخلية […]

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