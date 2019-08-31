اخر صيحات السياحة.. الابقار تستثمر جزيرة سياحية في البصرة.. تابع بالصور

2019/08/31 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق حصل “يس عراق” على صور، تظهر النفايات والابقار التي تملأ جزيرة السندباد في محافظة البصرة.حيث كثر الحديث في السنوات الاخيرة عن شركات عالمية تستثمر هذه الجزيرة وتحويلها الى منتجع ترفيهي لاهالي البصرة ولكن لغاية الان لا يزال الاستثمار يتراوح بين اروقة المجلس.

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