2019/08/31 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس بالنسبة لأي شخص يقف على “خط الطول الأول” في المرصد الملكي في غرينيتش، جنوبي العاصمة البريطانية لندن، يحمل بوصلة سيعرف أن الشمال الحقيقي للأرض لا يتوافق مع الشمال المغناطيسي لها.فالشمال المغناطيسي في حالة تغير دائم، وذلك بسبب الغلاف المغناطيسي المتجول للأرض، أما الشمال الحقيقي فهو النهاية الشمالية القصوى لمحور الأرض.ولهذا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لأول مرة منذ 360 عاما..



تطابق الشمالين الحقيقي والمغناطيسي وكالة خطوة برس.

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