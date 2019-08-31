نفط ميسان يباشر وحداته التدريبية في شيراز

2019/08/31 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..دخل فريق نادي نفط ميسان لكرة القدم، معسكرا تدريبا في مدينة شيراز الايرانية، تحضيرا للموسم 2019/2020.وذكر بيان للنادي تلقت /المعلومة/،نسخة منه، ان “الفريق باشر بوحداته التدريبة في مدينة شيراز التي وصلها امس الاول، استعدادا للموسم الكروي المقبل”.واضاف ان “المعسكر شهد التحاق المدافع الايسر سجاد احمد بعد اتمام التعاقد معه قادماً من […]

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