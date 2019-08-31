مؤسسة ملتقى العلم والدين الثقافية في بابل تختتم دورة “فتية الإمام الجواد ع”

2019/08/31 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت مؤسسة ملتقى العلم والدين الثقافية في بابل دورتها الصيفية للدراسة المتوسطة “دورة فتية الإمام الجواد ع” , في حسينية الإمام محمد الباقر (ع), وذلك بحضور الشيخ سامي المعموري مدير مؤسسة “الصلاة عمود الدين”.و تضمن الحفل كلمة للشيخ المعموري أعرب فيها عن شكره للشباب والكادر المشرف, وكذلك كلمة توجيهية من قبل إدارة الملتقى في …

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