مجلة أميركية: ترامب يسير على خطى بوش

2019/08/31 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … انتقدت مجلة (سليت) الامريكية الشهيرة، السبت، الرئيس الامريكي دونالد ترامب، معتبرة انه في الوقت الذي عارض فيه حجج بوش بشأن غزو العراق مرشحا ، لكنه الان يستخدم حجج بوش نفسها رئيسا لدعم حربه التجارية ضد الصين .وذكرت المجلة في تقرير لها ترجمته /المعلومة/ ان “الرئيس الامريكي كان قد ترشح بصفته مناهضا […]

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