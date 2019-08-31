2019/08/31 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت الفنانة الكويتية هند البلوشي، موقع “إنستغرام”، بعد نشرها صورة مع المطرب عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني.وتسببت البلوشي في ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها الصورة لوصفها الفنانة المصرية دينا الشربيني بأنها زوجة عمرو دياب.وعلقت الفنانة الكويتية على الصورة التي تجمعها بعمرو ودينا: “صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز عمرو دياب وزوجته الفنانة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فنانة كويتية تثير ضجة بسبب صورة مع عمرو دياب وزوجته وكالة صدى الاعلام للانباء.

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