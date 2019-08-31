حالة فريدة من التواصل الاجتماعي والعطاء يعيشها المسلمون خلال محرم الحرام

2019/08/31 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

يستعد المسلمون في مشارق الارض ومغاربها، للاحتفال بالشهر الاكثر قدسية في العالم الاسلامي وهو شهر محرم الحرام، الذي شهد اعظم جريمة عرفتها

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