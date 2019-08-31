الحشد يصدر توضيحاً بشأن اعتقال منفذي عملية قتل الشهيد ابو بكر السامرائي

2019/08/31 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … أصدر إعلام الحشد الشعبي، اليوم السبت، توضيحا بشأن اعتقال منفذي عملية قتل الضابط الشهيد ابو بكر السامرائي.وذكر إعلام الحشد، في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه: “نود التنويه إلى أن عملية إلقاء القبض على المجموعة الداعشية التي نفذت قتل الضابط ابو بكر السامرائي تمت من قبل خلية الصقور البطلة التابعة لوزارة الداخلية، […]

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