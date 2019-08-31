التعليم العالي تحدد موعد اعلان 400 درجة وظيفية والفئات المشمولة

2019/08/31 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال وزير التعليم، قصي السهيل، في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" الوزارة تمتلك 400 درجة وظيفية ضمن حركة الملاك، وتشمل الموظف المتوفى والمستقيل والمتقاعد".واضاف، انه" سيتم إطلاقها حال اكتمال الإجراءات استناداً للضوابط والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة".واشار الى ان" الوزارة بصدد تحديد النسب المئوية لشرائح ذوي الشهداء وحملة الشهادات العليا وذوي الاحتياجات الخاصة والمحاضرين، من أجل توزيعها بشكل عادل".انتهى..م.م

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