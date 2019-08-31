مقتل 24 شخصا بسقوط حافلتهم في نهر غربي باكستان

2019/08/31 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المسؤول بالشرطة المحلية، راجا عبد الصبور، للصحفيين، ان" الحادث وقع أمس الجمعة، في منطقة خوهستان العليا بإقليم خيبر باختنخوا، وأسفر كذلك عن إصابة شخصين، نقلا عن وكالة أنباء أسوشييتد برس".وأضاف، أن" جميع من كانوا على متن الحافلة من أسرة واحدة، ووقع الحادث أثناء عودتهم من حفل زفاف.وذكرت قناة "جيو نيوز" المحلية، أن 35 شخصا كانوا على متن الحافلة، دون الكشف عن مصير الركاب الآخرين.ونقلت القناة عن الشرطة، أن مسؤولي البحث والإنقاذ يواجهون صعوبات في أداء مهامهم، بسبب حلول الظلام وعدم توافر الإمكانات اللازمة لعملية إنقاذ الركاب الباقين وانتشال الجثث.انتهى..م.م

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