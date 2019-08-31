دولة القانون يتحدث عن تعديل وزاري “واسع وكبير” خلال الفصل المقبل

2019/08/31 | 13:50

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بغداد :سومر نيوز

توقعت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية, السبت، حصول تعديل وزاري كبير وواسع في هيكل الحكومة يشمل وزارا...

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