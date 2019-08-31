اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مئات الآلاف من المفقودين في العراق بسبب الحرب

2019/08/31 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجمعة، إن العراق لديه واحدة من أكبر الأزمات المتعلقة بالأشخاص المفقودين في العالم، وذلك بسبب النزاعات وأعمال العنف المستمرة منذ عقود، مشيرة إلى أن “كل أسرة عراقية تتأثر بتلك الأزمة أو تعرف أحد المفقودين”.

وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن عائلات مئات الآلاف من المفقودين العراقيين تحتفل باليوم الدولي للمفقودين، الجمعة.

وأضافت كاترينا ريتز، رئيسة وفد العراق للجنة الدولية للصليب الأحمر، أن “العائلات لم تفقد الأمل أبدًا في البحث عن معلومات عن ذويهم المفقودين”، قائلة “نرى مباشرة العواقب العاطفية المفجعة لوالد أو طفل مفقود”.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي في بيان مشترك مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، لتسليط الضوء على يوم المختفين، إن “العراقيين عانوا لفترة طويلة من النزاعات المسلحة المتتالية”، وأن الحكومة “لن تدخر جهداً لمواصلة النظر في مصير ومكان وجود هؤلاء الأشخاص المفقودين وتقديم الأمل والدعم لأسرهم “.

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