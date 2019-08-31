التعليم تعلن قرب إطلاق 400 درجة وظيفية

2019/08/31 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت وزارة التعليم العالي ،السبت، أن درجات حركة الملاك ‎البالغة 400 درجة سيتم إطلاقها حال اكتمال الإجراءات المتعلقة بها وتصنيفها للشرائح المشمولة وفقاً لنسب مئوية معينة.‌‎وقال وزير التعليم قصي السهيل، في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الوزارة تمتلك 400 درجة وظيفية ضمن حركة الملاك، وتشمل الموظف المتوفي والمستقيل والمتقاعد” مبينا انه […]

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