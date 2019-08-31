2019/08/31 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الأطفاء في ديالى من إخماد حريق إندلع في مخازن للعلف جنوب غرب بعقوبة مركز المحافظة.وقال المصدر , إن ” 5 فرق إطفاء شاركت في مكافحة الحريق الذي شب في مخازن للعلف الحيواني في قرية السعادة التابعة لناحية بني سعد “.وأضاف , ” أن سرعة استجابة فرق الإطفاء أسهمت في السيطرة على …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق إندلع في مخازن للعلف الحيواني في ديالى النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخماد حريق إندلع في مخازن للعلف الحيواني في ديالى) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخماد حريق إندلع في مخازن للعلف الحيواني في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).