البشير أمام المحكمة: تلقيت 25 مليون دولار من بن سلمان

2019/08/31 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، السبت، أقواله السابقة بأنه استلم 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مبينا أنه لم يستخدمها لأغراض شخصية.ووجهت المحكمة إلى البشير تهمتي حيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة والثراء الحرام، فيما اعتبرت هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع أنه “غير مذنب”.وواصل البشير اليوم السبت، […]

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