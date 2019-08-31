2019/08/31 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم- خاص

علق عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، سعران الاعاجيبي، السبت (31 آب 2019)، على معلومات اشارت الى سيطرة واشنطن على حركة طائرات اف - 16 العراقية ومنعها من التحليق دون موافقة اميركية.

وقال الاعاجيبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن &quo

بغداد اليوم _ متابعة

قال نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الاعرجي، السبت (31 اب 2019)، أن سحب الثقة عن الحكومة، سيدخل العراق في فوضى.

وذكر الاعرجي، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن "‏الذين يخططون لسحب الثقة عن الحكومة في هذه

بغداد اليوم - بغداد

قال عضو مجلس النواب، كاظم الشمري، السبت (31 آب 2019)، إن اجراءات التحقيق مع المتهمين بقضية صالات الروليت قانونية وسليمة.

ووفقا لنسخة من سجل الزيارات بمكتب المفتش العام، العمليات الخاصة، فإن كلا من النواب ثابت محمد سعيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبدالمهدي يهنئ الشعب العراقي بذكرى الهجرة النبوية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبدالمهدي يهنئ الشعب العراقي بذكرى الهجرة النبوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).