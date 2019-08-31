2019/08/31 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة حثّت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت المجتمع الدولي على مواصلة دعمه لتعافي العراق في مرحلة ما بعد النزاع.ورحّبت بالجهود الدبلوماسية المتعددة الأطراف التي تبذلها الحكومة في سياق التوترات الإقليمية، ودعت الجهات السياسية الفاعلة في العراق إلى العمل معاً لمعالجة الأولويات، بما في ذلك حصر جميع …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثلة الامم المتحدة: على بغداد واربيل تسوية خلافاتهم حول شنگال) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثلة الامم المتحدة: على بغداد واربيل تسوية خلافاتهم حول شنگال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).